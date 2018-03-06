سوداني :”لا أملك ما أقوله عن ماجر..”

رفض الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، منح أي تعليق بخصوص الناخب الوطني، رابح ماجر كونه لم يعمل معه لحد الآن.

وتحدث قائلا لموقع “لاغازيت دوفيناك” :”خلال التربص الأخير لم أكن حاضرا، لأني عانيت من إصابة حرمتني من التواجد مع التشكيلة”.

وبخصوص وجود إتصال بينه وبين صاحب الكعب الذهبي منذ وصوله للعارضة الفنية للخضر رد إبن الشلف:”لا لم يتصل بي للساعة”.

يُشار بأن هداف “دينامو زغرب” تحصل على إستدعاء للتواجد مع مُحاربي الصحراء إستعدادا للوديتين القادمتين أمام “تانزانيا” و”البرتغال”، مارس الجاري.