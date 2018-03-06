سوداني: “لدي العديد من العروض ولن ألعب في إسبانيا بالمجان”

أكد نجم الخضر “هلال سوداني” أن لديه العديد من العروض في كل موسم لكنه يرفض أن يدخل في خصام مع إدارة الفريق التي منحته كل شيء على حد تعبيره.

وقال سوداني في تصريحاته لموقع “لاغازيتا دو فيناك”: “لدي العديد من العروض في كل موسم، لكنها لا تعجب إدارة الفريق”.

وأضاف: “إدارة النادي ترفض تسريحي وأرفض أن اخوض خصام مع الفريق، لأن زغرب منحني كل شيء”

وتابع: “حتى في الميركاتو الماضي كنت قريبا من المغادرة لكن الرئيس رفض ذلك ولو تمردت لكنت الخاسر الوحيد”

وأردف قائلا: “لا ينقصني أي شيء في زغرب والحمد الله على ذلك أتقاضى راتبا جيدا”.

وختم كلامه: “هناك بعض الأندية تتصل بك وتعرض عليك القليل وتقول لك تعال لتلعب في إسبانيا، لن ألعب بالمجان هناك”.

في نفس السياق أكد سوداني أنه عند نهاية مسيرته لا أحد سيقول أنه واجه الريال أو البارصا.