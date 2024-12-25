سوداني: “ما زلت مرتبطا بعقد مع ماريبور وأتابع البطولة الوطنية”

تحدث الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، عن تواجده في الفترة الحالية بأرض الوطن، وارتباطه ناديه ماريبلور السلوفيني، كما جدد وفائه لفريقه الأسبق أولمبي الشلف

وصرح سوداني، في هذا الخصوص: “حاليا أنا مازلات مرتبطا بعقد مع فريقي ماريبور السلوفيني، وأنا في الجزائر في عطلة”

كما أضاف: “ما زلت أتابع البطولة الوطنية، بما فيها مباريات فريق القلب أولمبي الشلف، الذي يحقق نتائج ايجابية”.

وجاءت هذه التصريحات من العربي هلال سوداني، على هامش مشاركته أمس الثلاثاء، في حفل توزيع الجوائز الرياضية التي نظمتها صحفية “ديزاد ماتش”، الخاصة بسنة 2024.