سوداني مطلوب في صربيا

أبدى نادي بارتيزان بيلغراد الصربي، رغبته في تدعيم صفوفه بالدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت موقع “ساتا 24” الكرواتي، نقلا عن الصحافة الصربية، أن المهاجم هلال سوداني، يعد أولوية نادي بارتيزان بيلغراد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت ذات المصادر، أن رئيس نادي بارتيزان بيلغراد، ربط اتصالات أولية مع مسؤولي نادي دينامو زغرب، لدراسة إمكانية شراء عقد سوداني.

من جهة أخرى، اعتبرت الصحافة الكرواتية، أن انتقال مهاجم الخضر للبطولة الصربية يبقى صعب التجسيد، بالنظر لتمسك دينامو زغرب بخدماته.

في المقابل، يطمح العربي هلال سوداني، خوض تجربة جديدة في البطولة الإنجليزية الموسم المقبل، بعد فشل انتقاله لنوثيغهام فوريست، في الميركاتو الماضي.