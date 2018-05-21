سوداني :”مواجهة آرسنال أجمل ذكرى لي في كرواتيا”

وصف الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، الفوز أمام “آرسنال” في رابطة الأبطال الأوروبية سنة 2015، بأجمل ذكرى له في كرواتيا.

وقال في تصريحات لموقع “غول” العالمي: “لقد كانت أجواء خيالية في ملعب “ماكسيمير” وعشنا لحظات لايُمكن نسيانها مع أنصارنا حينها”.

وأوضح خريج مدرسة “الشلف”، بأن التألق في المُنافسات القارية، يبقى الهدف الأسمى لزملائه، بعدما فرضوا منطقهم محليا في السنوات الماضية.

ووعد “سوداني” أخيرا أنصار فريقه، بلقب جديد بعد غد الأربعاء، وذلك خلال مواجهة نهائي الكأس أمام العدو اللدود “هادجوك سبليت”.