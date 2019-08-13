سوداني مُطالب بالصبر في اليونان

لا تزال وضعية الدولي الجزائري العربي هلال سوداني مُراوحة لمكانها مع ناديه الجديد “أوليمبياكوس” اليوناني، وهو العائد من إصابة خطيرة.

وكشفت وسائل الإعلام في بلاد الإغريق بأن إبن الشلف، يكتفي حاليا بالمُشاركة في التدريبات، ولكن دون الظهور في المُباريات التطبيقية.

وسيكون “هلال” مُطالبا بالصبر لأيام وربما أسابيع قبل تسجيل أول ظهور رسمي له مع “الريدز”.

ويعمل هداف المنتخب الوطني على تفادي الإحتكاكات، في إنتظار تحصله على الضوء الأخضر لدخول أجواء المُنافسة الرسمية مع عملاق أثينا.

ونلفت النظر في نهاية المطاف، بأن تاريخ عودة صاحب الـ31 يبقى مجهولا الى حد الساعة.

ويبقى الأكيد بأن صاحب القدم اليُسرى سيغيب، اليوم الثلاثاء عن مواجهة فريقه أمام ” إسطنبول باشاكشهر” في تصفيات رابطة الأبطال الأوروبية.