سوداني هداف رفقة ماريبور في مواجهة مورا

نجح الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، اليوم الأحد، في هز الشباك من جديد، خلال مباراة ناديه ماريبور، أمام مورا، ضمن الدوري السلوفيني.

وشارك سوداني، أساسيا معادته ضمن تشكيلة ناديه ماريبور، في هذه المباراة، التي تدخل ضمن الجولة الـ21 من الدوري السلوفيني.

وبرز ابن مدينة الشلف، في الدقيقة الـ40 من عمر هذا اللقاء، أين تمكن من تعميق الفارق لصالح ناديه، بتسجيله الهدف الثاني.

وبهذا رفع العربي هلال سوداني، حصيلته لهذا الموسم، إلى سبعة أهداف من أصل أربعة عشر مباراة شارك فيها مع فريقه ماريبور.