سوداني هداف ويقود ناديه ماريبور لفوز جديد

قاد الدولي الجزائري العربي هلال سوادني، أمس السبت، ناديه ماريبور، لتحقيق فوز جديد، على حساب مضيفهم فريق دومزال.

وشارك سوداني، أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه ماريبور، في هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة الـ15 من الدوري السلوفيني.

وبرز ابن مدينة الشلف، في الدقيقة الـ47 من عمر الشوط الأول، أين سجل الهدف الثاني لناديه ماريبور، في شباك دومزال.

وانتهى هذا اللقاء بفوز العربي هلال سوداني، وناديه ماريبور، بنتيجة هدفين لهدف واحد، على حساب مضيفهم فريق دومزال.