سوداني: “هيا إلى الأمام” !!

تناسى هلال سوداني قضيته مع المحضر البدني لنادي “سيباليا” بعد تفوه هذا الأخير بعبارات عنصرية ضد الجزائري عقب مباراة “دينامو زغرب” ضد “سيباليا” يوم أمس.

وقال نجم الخضر عبر حسابه الرسمي في التويتر: “هيا إلى الأمام.. !!”.

في إشارة واضحة لعدم تضخيم قضيته التي صنعت الحدث في كرواتيا في الساعات الماضية والمضي قدما في سبيل تحقيق اللقب.

وكان سوداني قد سجل ثنائية في مرمى “سيباليا” ليرفع رصيده من الأهداف إلى 15 هدف في الدوري الكرواتي.