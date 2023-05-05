سوداني وشافعي ينالان الإعتراف في السعودية

حظي الجزائريان العربي هلال سوداني، وفاروق شافعي، لاعبا نادي ضمك، الإعتراف في السعودية، نظير مردودهما في الجولة الأخيرة.

وكشف الحساب الرسمي لدوري روسن السعودي، على “تويتر”، تشكيلته المثالية للجولة الـ25، والتي ضمت اسمي سوداني، وشافعي.

كما نال المهاجم سوداني علامة (7.7)، فيما نال مواطنه وزميله في الفريق شافعي، هو الآخر علامة (7).

يذكر أن كل من هلال سوداني، وفاروق، شافعي، قادا فريقهما ضمك، للفوز في الجولة الـ25، بثنائية نظيفة، على حساب نادي الوحدة.