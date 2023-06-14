سوداني يباشر التدريبات مع ناديه الجديد ماريبور السلوفيني

باشر الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، تدريباته مع ناديه الجديد ماريبور السلوفيني، تحضيرا للموسم الجديد.

ونشرت إدارة نادي ماريبور، صورة لسوداني عبر حسابها على “تويتر”، خلال خوضه أول التحضيرات مع النادي.

كما أرفق النادي السلوفيني، هذه الصورة بتعليق قالت فيه: “العربي هلال سوداني يندمج مباشرة في العمل”.

يذكر أن العربي هلال سوداني (35 عاما)، انضم هذا الصيف إلى نادي ماريبور السلوفيني، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي ضمك.