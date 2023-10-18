سوداني يبدي تضامنه مع فلسطين

أبدى الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، لاعب نادي ماريبو السلوفيني، تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وتوجه سوداني، اليوم الأربعاء، بالدعاء لله، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، من أجل تخفيف معاناة أهل غزة.

وتتزامن هذه الخرجة التي أقدم عليها ابن مدينة الشلف، مع تصاعد الأحداث في غزة، وسقوط العديد من الضحايا الفلسطينيين

كما تأتي هذه الالتفاتة من العربي هلال سوداني، لتضاف إلى رسائل التضامن العديدة التي نشرها لاعبو المنتخب الوطني دعما لسكان غزة.