سوداني يبدي سعادته بالعودة للمنافسة الرسمية

عبّر الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، مهاجم نادي ضمك السعودي، عن سعادته بالعودة للمنافسة الرسمية مع ناديه.

ونشر سوداني، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “بعد شهرين.. سعيد بعودتي”.

كما أرفق ابن مدينة الشلف، هذه التغريدة بمجموعة من صوره، في المباراة الأخيرة التي جمعتهم أمس الأربعاء بنادي الوحدة.

يذكر أن عودة هلال سوداني، كانت جد موفقة، كونه ساهم بهدف في الفوز الذي حققه ناديه ضمك، بثنائية على حساب فريق الوحدة.