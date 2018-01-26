سوداني يتجه لمغادرة دينامو زغرب

أبدى نادي دينامو زغرب الكرواتي، استعداده بالسماح للدولي الجزائري العربي هلال سوداني، بمغادرة الفريق والإنتقال للبطولة الإنجليزية الصيف المقبل.

وكشف موقع “vecernji” الكرواتي، أن مدرب دينامو زغرب، ماريو كفيتانوفيتش، لا يريد الوقوف أمام رغبة سوداني، باللعب في الدوري الإنجليزي.

وأضاف ذات المصدر، أن كفيتانوفيتش، لا يفكر في التخلي عن مهاجمه سوداني، قبل الصيف المقبل، وسيكمل موسمه الجاري بألوان زغرب.

وتأتي هذه المستجدات، بعد رفض إدارة زغرب، في الأيام القليلة الماضية، إنتقال سوداني، لنوثينغ هام فورست، الإنجليزي، المهتم بخدمات اللاعب.