سوداني يتحدث عن تتويجه رفقة “مودريتش” بجوائز الإتحاد الكرواتي

هنأ اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سوداني نظيره “لوكا مودريتش” بعد تتوياجه بجائزة أفضل لاعب كرواتي وذلك خلال الحفل الذي نظمه الإتحاد الكرواتي لكرة القدم.

وأجرى العربي هلال سوداني حوارا مطولا مع موقع غول العالمي تحدث من خلاله عن تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الكرواتي قائلا:

أنا سعيد بتتويجي رفقة اللاعب مودريتش..كلنا نعرف أن لوكا مودريتش هو أفضل لاعب في كرواتيا وهو يفوز بجميع الجوائز الممكنة”

وأضاف: ” إنه لشرف عظيم أن أكون معه في هذا الحدق الهام، وأنا أهنئه على هذه الجائزة التي يستحقها”.

هنأ اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سوداني نظيره “لوكا مودريتش” بعد تتوياجه بجائزة أفضل لاعب كرواتي وذلك خلال الحفل الذي نظمه الإتحاد الكرواتي لكرة القدم.

وأجرى العربي هلال سوداني حوارا مطولا مع موقع غول العالمي تحدث من خلاله عن تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الكرواتي قائلا:

أنا سعيد بتتويجي رفقة اللاعب مودريتش..كلنا نعرف أن لوكا مودريتش هو أفضل لاعب في كرواتيا وهو يفوز بجميع الجوائز الممكنة”

وأضاف: ” إنه لشرف عظيم أن أكون معه في هذا الحدق الهام، وأنا أهنئه على هذه الجائزة التي يستحقها”.