سوداني يتعادل رفقة نوثينغهام في ثاني ودية له

شارك الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، في ثاني مباراة له رفقة نوثينغهام فورست، خلال الودية التي جمعتهم بنادي أولد هام، وانتهت بنتيجة 2-2.

ودخل سوداني، أساسيا في هذه المباراة، أين ظهر بمستوى مقبول طيلة الـ74 دقيقة التي شارك فيها، قبل أن يتم استبداله من طرف المدرب.

وتعد هذه المباراة، هي الثانية لمهاجم الخضر، رفقة ناديه الجديد نوثينغهام، بعد أن بصم على أول ظور له خلال مواجهة مالاغا، أين وقع هدفه الأول.

من جهة أخرى، شارك الدولي الجزائري الآخر، عدلان قديورة، بديلا في هذه المباراة، مساهما في تحقيق ناديه نوثينغهام، التعادل الإيجابي، أمام نادي أولد هام.