سوداني يتعرض لـ “العنصرية” في كرواتيا !!

تعرض اللاعب الجزائري “هلال العربي سوداني” للعنصرية من طرف الطاقم الفني لنادي “سيباليا” بعد أن حقق نجم دينامو زغرب الفوز لفريقه بتسجيله لثنائية.

وكشفت الصحافة الكرواتية أن محافظ اللقاء دوّن في تقريره إستعمال عبارات عنصرية من طرف المحضر البدني لفريق “سيباليا” اتجاه سوداني.

حيث قال له: “هل أمك سوداء… !!”

ورد مدرب دينامو زغرب “نيكولا” على هذه القضية: “ليست هناك أي شيء للحديث عنه، كانت عبارات وانتهى الأمر”.

وتابع: “المباراة كانت صعبة ومن الطبيعي أن يغضب مدرب الخصم على نتيجة المباراة”.

وختم كلامه: “كل شيء انتهى سريعا والأمر لا يستحق التهويل”.