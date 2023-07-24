سوداني يتلقى أخبارا سارة من ناديه ماريبور
بقلم كريم تيغرمت
تلقى الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، اليوم الإثنين، أخبارا سارة، من ناديه ماريبور السلوفيني، بخصوص اصابته، وموعد عودته للميادين.
وكشفت إدارة ماريبور، بأن الإصابة التي تعرض لها سوداني، على مستوى الكتف لا تستدعي عملية جراحية.
كما أضاف مسؤولي النادي السلوفيني، بأن مهاجمهم الجزائري، سيخضع لعلاج خاص خلال الأسابيع المقبلة.
وتتوقع إدارة نادي ماريبور السلوفيني، عودة مهاجمها العربي هلال سوداني، إلى الميادين، في القريب العاجل.
❗️Dobra novica s ponedeljkovega pregleda: @Hillal_Soudani bo na igrišču prej, kot je kazalo po prvotnih domnevah. 💪
Operativni poseg po poškodbi ramena ne bo potreben. Proces okrevanja bo v prihodnjih tednah opravljen s terapijami.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/P203I2bmOr
— NK Maribor (@nkmaribor) July 24, 2023
رابط دائم : https://nhar.tv/O8wPS