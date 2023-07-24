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الرياضة

سوداني يتلقى أخبارا سارة من ناديه ماريبور

بقلم كريم تيغرمت
سوداني يتلقى أخبارا سارة من ناديه ماريبور
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تلقى الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، اليوم الإثنين، أخبارا سارة، من ناديه ماريبور السلوفيني، بخصوص اصابته، وموعد عودته للميادين.

وكشفت إدارة ماريبور، بأن الإصابة التي تعرض لها سوداني، على مستوى الكتف لا تستدعي عملية جراحية.

كما أضاف مسؤولي النادي السلوفيني، بأن مهاجمهم الجزائري، سيخضع لعلاج خاص خلال الأسابيع المقبلة.

وتتوقع إدارة نادي ماريبور السلوفيني، عودة مهاجمها العربي هلال سوداني، إلى الميادين، في القريب العاجل.

رابط دائم : https://nhar.tv/O8wPS
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