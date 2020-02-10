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سوداني يتلقى ضربة موجعة !

الرياضة
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سوداني يتلقى ضربة موجعة !
بقلم أمير بهلول

تلقى النجم الجزائري “هلال سوداني” ضربة موجعة بعد خروجه مصابا من مباراة فريقه “أولمبياكوس” أمام “أرتوميتوس” في الدوري اليوناني.

ونشر “سوداني” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “مع الأسف أخبار سيئة حول إصابتي، شكرا للجميع على رسائلكم سأعود أقوى من ذي قبل”.

يذكر أن “سوداني” كان مصابا في الركبة وغاب عن الميادين لفترة طويلة قبل أن ينضم إلى “أولمبياكوس” هذا الموسم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=771532

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