سوداني يتلقى ضربة موجعة !

ونشر “سوداني” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “مع الأسف أخبار سيئة حول إصابتي، شكرا للجميع على رسائلكم سأعود أقوى من ذي قبل”.

يذكر أن “سوداني” كان مصابا في الركبة وغاب عن الميادين لفترة طويلة قبل أن ينضم إلى “أولمبياكوس” هذا الموسم.

Unfortunately bad news about my injury, i will come back even stronger thank you all for yours messages 🙏❤️ pic.twitter.com/VnzA6yR4nL

