سوداني يتوج بجائزة جديدة في الدوري السلوفيني

حظي الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، نجم نادي ماريبور، بالاعتراف في الدوري السلوفيني، نظير تألقه في الجولات الماضية.

وكشفت إدارة ماريبور، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، عن فوز سوداني، بجائزة أفضل لاعب عن شهر أفريل.

ويأتي هذا التتويج الذي حظي به ابن مدينة الشلف، اعترافا بتألقه طيلة شهر أفريل مع ناديه ماريبور، في الدوري السلوفيني.

يذكر أن العربي هلال سوداني (37 عاما)، سجل أربعة اهداف، وقدم ثلاثة تمريرات حاسمة، خلال شهر أفريل المنقضي.