سوداني يتوج بجائزة لاعب الشهر في ناديه ماريبور

توج اللاعب الدولي السابق، هلال العربي سوداني، بجائزة أفضل لاعب في ناديه ماريبور السلوفيني، خلال شهر أفريل المنقضي.

وأعلن نادي ماريبور السلوفيني، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي بمنصة “تويتر” فوز لاعبه الجزائري بهذه الجائزة، بعد المستويات الراقية التي قدمها في مباريات الفريق طيلة شهر أفريل، وساهم بشكل إيجابي في احتلال فريقه المركز الثالث في البطولة السلوفينية والمؤهل لدوري المؤتمرات الأوروبية، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني المؤهل للأوروبا ليغ الموسم المقبل.

يجدر الإشارة، شارك اللاعب العربي هلال سوداني مع فريقه ماريبور في 6 مباريات طيلة شهر أفريل، وسجل 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.