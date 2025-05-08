سوداني يجدد عقده مع ناديه ماريبور السلوفيني

جدد المهاجم الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، اليوم الخميس، عقده مع ناديه ماريبور السلوفيني.

وأعلنت إدارة نادي ماريبور، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، عن توفيع سوداني، هلى هقد جديد مع الفريق.

كما أوضح ذات المصدر، بأن ابن مدينة الشلف، قد أمضى على عقد جديد يربطه، بالنادي الشلوفيني، إلى غاية 2026.

وجائت رغبة مسؤولي نادي ماريبور، في تجديد عقد هلال العربي سوداني (37 عاما)، بعد تألق هذا الأخير مع ناديه في الموسم الجاري، بتسجيله تسعة أهداف، ومنحه تمريرتين حاسميتن، في 25 مباراة.