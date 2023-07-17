سوداني يرزق بمولود جديد ويطلق عليه اسم “نائل”

رزق الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، لاعب نادي ماريبور السلوفيني، بمولود جديد، أطلق عليه اسم “نائل”.

ونشر يوداني، اليوم اللإثنين،تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تيوتر” أعلن من خلالها استقباله مولوده الجديد الذي سماه “نائل”

كما عبر ابن مدينة الشلف عن سعادته بها المولود الجديد، من قائلا: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقنا الله بمولود، اسأل الله أن يبارك لنا فيه وينبته نباتا حسنا، وأن يجعله من عباده الصالحين”.