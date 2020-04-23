سوداني يرفض عرضا من الخليج ويقرر المواصلة رفقة أولمبياكوس

أبدى الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، لاعب أولمبياكوس اليوناني، عدم تحمسه في الوقت الحالي لخوض تجربة في الخليج العربي.

وكشفت وسائل إعلام تركية، أن سوداني، عبّر لوكيل أعماله عن عدم تحمسه للعرض الذي تلقاه مؤخرا من نادي النصر السعودي.

وأبدى مهاجم الخضر، رغبته في تشريف عقده مع ناديه أولمبياكوس، خاصة وأنه يقترب من العودة للمنافسة، بعد بداية تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

يذكر أن إدارة نادي النصر السعودي، كانت قد أبدت اهتمامها بخدمات العربي هلال سوداني، تحسبا لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.