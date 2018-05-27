سوداني يرواغ الأهلي السعودي ويُفضل الإنتقال للدوري الصيني !!

كشفت بعض المصادر الكرواتية، أن “هلال العربي سوداني” لم يحسم مستقبله بعد، غير أنه رتب أولوياته حيث يريد اللعب في الدوري الإنجليزي أو الصيني وآخيرا في الخليج.

الدوري الإنجليزي هو الخيار الأول لنجم الخضر، الذي يمني النفس في المشاركة في “البريمرليغ” بعد أن قضى 5 سنوات في كرواتيا.

وفي المقام الثاني لدى مهاجم “دينامو زغرب” عروض مغرية من الدوري الصيني قد تجعله يرحل لللعب هناك.

وبالنسبة للدوريات الخليجية فهي الخيار الثالث لسوداني، رغم وجود أخبار تفيد أنه اتفق مبدئيا مع الأهلي السعودي.

وحسب بعض المصادر “السعودية” فإن إدارة الأهلي السعودي ستنتظر مفاوضاته مع الأندية الصينية وفي حالة فشلها سترفع عرضها للتعاقد مع نجم الخضر.