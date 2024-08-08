سوداني يزور بعثة نادي بارادو في سلوفينيا

قام الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، لاعب نادي ماريبور السلوفيني، بزيارة مجاملة لبعثة نادي بارادو.

واستغل العربي هلال سوداني، تواجد بعثة نادي بارادو، بسلوفينيا، لخوض تربصهم الصيفي، من أجل قيامه بزيارة مجاملة للفريق الجزائري.

وقام الدولي الجزائري بتبادل أطراف الحديث، مع مسؤولي، ولاعبي بارادو، وأخذ صور تذكارية مع الجميع.

وكان الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، مرفوقا في زيارته لبعثة نادي بارادو، بزميله في نادي ماريبور، اليزيتش.