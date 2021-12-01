سوداني يفتتح عداده التهديفي الشخصي في كأس العرب

عزّز المهاجم هلال العربي سوداني الرصيد التهديفي للمنتخب الوطني أمام منتخب السودان. في اللقاء الذي يجري بملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

كما تمكّن مهاجم الخضر سوداني من تسجيل الهدف الشخصي له في الدقيقة الـ 46 من الشوط الأول.

إلى جانب ذلك، يسعى مهاجم ضمك السعودي للتألق مجدّدا مع المنتخب الوطني. على أمل إستدعائه من قبل الناخب الأول جمال بلماضي. والاستعانة بخدماته في كأس أمم افريقيا التي ستجري بالكامرون.

يذكر، أن إبن مدينة الشلف عاد لحمل الألوان الوطنية بعد غياب طويل بالنظر إلى الإصابات المتكرّرة و خيارات الناخب الوطني جمال بلماضي.

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وأنهى المنتخب الوطني للمحليين، الشوط الأول من مباراته الإفتتاحية أمام السودان، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة. وفرض أشبال مجيد بوقرة، وزملاء بونجاح سيطرتهم الكاملة على أطوار هذا الشوط منذ الدقائق الأولى، وعلى مستوى جميع الخطوط.

وكان بونجاح السباف لاقتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ10، قبل أن يعود من جديد في الدقيقة الـ36 لاضافة الهدف الثاني.

كما تمكن المدافع جمال بن العمري، من تعميق الفارق إلى ثلاثة اهداف قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الرسمي للشوط الأول.

وإختار مجيد بوقرة، تشكيلة هجومية بحتة للجولة الأولى من دور المجموعات، من كأس العرب، وملاقاة السودان بعد قليل. وقرر بوقرة، مفاجأة الجميع، من خلال عدم إعتماده على يوسف بلايلي منذ البداية.

وجاءت التشكيلة الأساسية على الشكل التالي :

مبولحي، بن عيادة، شتي، بدران، بن العمري، مريزيق، بن دبكة، سعيود، سوداني، براهيمي، بونجاح.

كما يهدف “الماجيك” إلى التأكيد على سلسلة إنتصارات الكرة الجزائرية، في المحافل الدولية، وتكرار سيناريو مدرب الخضر جمال بلماضي.

وشهدت مباراة زملاء بونجاح بحظور جماهيري غفير من الجانب الجزائري. بحكم تواجد عدد مكبير من الجالية الجزائرية. إلى جانب تكفل متعامل خاص للهاتف النقال بإرسال 100 مناصر إلى الدوحة.

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