سوداني يشارك بديلا أمام نورويتش ويسقط بثنائية

شارك الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، في المباراة التي جمعت فريقه نوثينغهام فوريست الإنجليزي، بنادي نورويتش، والتي عاد فيها الفوز لهذا الأخير بنتيجة 2-1.

ودخل العربي هلال سوداني، في هذه المباراة، بديلا لزميله جيل دياس، في الدقيقة الـ86، أين كان فريقه متأخرا في النتيجة بـ2-1.

ولم يتمكن مهاجم الخضر، من تقديم الإضافة اللازمة لناديه، في هذه المواجهة، رغم تحركاته الكثيرة، طيلة الدقائق التي شارك فيها.

يذكر أن هذه أول مباراة يشارك فيها، العربي هلال سوداني، منذ عودته من الإصابة التي كان يعاني منها، والتي حرمته من المشاركة مع المنتخب الوطني، في مباراته الأخيرة أمام البنين.