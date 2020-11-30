سوداني يشد الرحال إلى فرنسا رفقة أولمبياكوس تحسبا لمواجهة مارسيليا

غادر الدولي الجزائري العربي هلال سوداني رفقة بعثة فريقه أولمبياكوس، إلى فرنسا، تحسبا لمواجهة نادي مارسيليا.

ونشر هلال سوداني، اليوم الإثنين، صورة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تجمعه بزملائه في الفريق، على الطائرة التي تقلهم إلى فرنسا.

وأرفق الدولي الجزائري هذه الصورة، بتغريدة، ذكر من خلالها بوجهتهم، أين سيحطون الرحال بفرنسا تحسبا لمواجهة نادي مارسيليا.

يذكر أن العربي هلال سوداني، سيواجه غدا الثلاثاء، رفقة ناديه أولمبياكوس، نادي أولمبيك مارسيليا، ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال أوروبا.