سوداني يصل للمساهمة التهديفية رقم 16 مع ناديه ماريبور السلوفيني

عزز المهاجم الدولي الجزائري السابق، العربي هلال سوداني، رصيد مساهماته التهديفية مع ناديه ماريبور السلوفيني إلى الرقم 16 هذا الموسم.

بعد أن قاد خريج مدرسة جمعية الشلف، فريقه ماريبور السلوفيني لتحقيق الفوز، أمس الأربعاء، أمام المنافس أولمبيا في إطار الجولة 26 من البطولة السلوفينية، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

معززا حظوظ فريقه في ضمان المشاركة في منافسة دوري المؤتمرات، بعد أن رفع ماريبور رصيده للنقطة 56 في المركز الثالث في البطولة، ومقلصا الفارق لأربع نقاط عن صاحب المركز الثاني المؤهل لـ”الأوروبا ليغ” نادب أولمبيا، قبل 5 جولات من ختام البطولة السلوفينية.

يجدر الإشارة، شارك سوداني مع فريقه ماريبور السلوفيني في24 مواجهة، وتمكن من تسجيل 15 هدفا وتقديم تمريرة حاسمة، بعد أن إلتحق بالفريق خلال الميركاتو الشتوي الماضي.