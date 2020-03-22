عاجل

سوداني يطمئن أنصاره بخصوص وضعه الصحي

الرياضة
  • -
  • 0
سوداني يطمئن أنصاره بخصوص وضعه الصحي
بقلم كريم تيغرمت

بعث الدولي الجزائر العربي هلال سوداني، برسالة طمئن من خلالها أنصاره ومحبيه، بخصوص وضعه الصحي حاليا. بعد تفشي فيروس كورونا في العالم.

ونشر العربي هلال سوداني، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويت”، جاء فيها، “أنا متواجد في زغرب، كل شيء على  ما يرام بالنسبة لي ولعائلتي”.

وجاءت هذه الرسالة من لاعب الخضر، بالنظر للأوضاع التي تعيشها أوروبا حاليا على غرار بقية دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن العربي هلال سوداني، قد أنهى موسمه الجاري مبكرا، بعد تعرضه لاصابة خطيرة مع ناديه   أولمبياكوس اليوناني.

.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=793793

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com