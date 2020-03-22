سوداني يطمئن أنصاره بخصوص وضعه الصحي

بعث الدولي الجزائر العربي هلال سوداني، برسالة طمئن من خلالها أنصاره ومحبيه، بخصوص وضعه الصحي حاليا. بعد تفشي فيروس كورونا في العالم.

ونشر العربي هلال سوداني، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويت”، جاء فيها، “أنا متواجد في زغرب، كل شيء على ما يرام بالنسبة لي ولعائلتي”.

وجاءت هذه الرسالة من لاعب الخضر، بالنظر للأوضاع التي تعيشها أوروبا حاليا على غرار بقية دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن العربي هلال سوداني، قد أنهى موسمه الجاري مبكرا، بعد تعرضه لاصابة خطيرة مع ناديه أولمبياكوس اليوناني.

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