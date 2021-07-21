سوداني يطير إلى سلوفينيا لخوض تجربة جديدة مع هذا النادي

تنقل المهاجم الدولي الجزائري العربي هلال سوداني صبيحة اليوم الأربعاء إلى سلوفينيا للإلتحاق بنادي ضمك السعودي الذي يخوض معسكره التحضيري هناك.

وانضم المهاجم سوداني بنادي ضمك السعودي بعدما قرر نادي الفتح عدم تجديد عقدع عقب نهاية عقده النموذجي حيث من المنتظر ان يخضع الأسبق لأولمبي الشلف للفحوص الطبية مع فريقه الجديد قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

للتذكير فان سوداني شارك رفقة نادي الفتح في 13 مباراة، مسجلا فيها هدفين فقط.