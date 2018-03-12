سوداني يظهر جانبه الإنساني اتجاه أنصار زغرب

أظهر هلال سوداني، مساندته وإعجابه للخطوة التي أقدم عليها فريقه دينامو زغرب، بتخصيص المدرجات الشرفية بملعبه، لمناصري الفريق من ذوي الإحتياجات الخاصة.

ونشر سوداني صورة له عبر حسابه الخاص على “تويتر”، يظهر من خلالها إلى جانب أنصار فريقه من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وعلق سوداني على هذه الصورة قائلا: “تجربة فريدة في كرة القدم، لأنصارنا من ذوي الإحتياجات الخاصة، التابعين لمركز التأهيل زغرب”.

وتابع ماهجم الخضر: “لقد تابعو المباراة من المدرجات الشرفية لملعب “ماكسيمير””.