سوداني يظهر جانبه الإنساني اتجاه أنصار زغرب

ونشر سوداني صورة له عبر حسابه الخاص على “تويتر”، يظهر من خلالها إلى جانب أنصار فريقه من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وعلق سوداني على هذه الصورة قائلا: “تجربة فريدة في كرة القدم، لأنصارنا من ذوي الإحتياجات الخاصة، التابعين لمركز التأهيل زغرب”.

وتابع ماهجم الخضر: “لقد تابعو المباراة من المدرجات الشرفية لملعب “ماكسيمير””.

A unique football experience for our disabled supporters from Centre for rehabilitation Zagreb! ⚽️ They watched the game live from the Maksimir stadium presidential box. @cafefootball @gnkdinamo pic.twitter.com/3f8IbcD1A3

