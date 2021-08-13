سوداني يعلق على خسارة فريقه المذلة أمام النصر

علق النجم الدولي الجزائري هلال العربي سوداني لاعب ضمك الجديد على خسارة فريقه المذلة اليوم الجمعة أمام النصر.

وقال سوداني عقب مباراة الجولة الأولى من الدوري السعودي:”الأخطاء الفردية هي سبب هذه النتيجة، رغم أننا لعبنا مباراة كبيرة قدمنا من خلالها كل شيء”.

وأضاف:”هذه كرة القدم. لعبنا أمام فريق كبير وعلى أرضه وبين جماهيره، ونعد جماهير ضمك بتقديم مستويات أفضل في الجولات القادمة”.

والتحق سوداني خلال هذا الميركاتو الصيفي الحالي بنادي ضمك قادما له من فريق الفتح السعودي.