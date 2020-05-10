سوداني يعود إلى اليونان تحسبا لإستئناف التدريبات رفقة أولمبياكس

عاد الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، اليوم الأحد، إلى اليونان، تحسبا لاستئنافه التدريبات، رفقة ناديه أولمبياكوس.

ونشر هلال سوداني، صورة له عبر حسابه الخاص على “تويتر”، يظهر فيها وهو مسافر على متن طائرة خاصة.

وأرفق إبن مدينة الشلف، هذه الصورة، بتعليق جاء فيه، “العودة إلى اليونان”، وهذا بعد تمضيته لفترة من الحجر الصحي بمدينة “زغرب” الكرواتية.

يذكر أن العربي هلال سوداني، استعاد عافيته، بعد العملية الجراحية الأخير التي خضع لها، واستأنف التدريبات منفردا منذ فترة.