سوداني يعود لتدريبات أولمبياكوس

وكشف أولمبياكوس، عبر حسابه الرسمي، عن عودة سوادني، بعد تعافيه من الإصابة الخطيرة التي أبعدته عن الميادين لمدة 6 أشهر.

واستحسن النادي اليوناني، عودة لاعبه الدولي الجزائري، التي تمنح الفريق حلول إضافية، خاصة عند اعتماده على خطة لعب بـ4-4-2.

وتمنت إدارة أولمبياكوس، حظ موفق للعربي هلال سوداني، بمناسبة عودته للتدريبات الجماعية للفريق، استعداد للموسم الجديد.

He’s back ! @Hillal_Soudani back in training after a horrible injury that kept him out half a year. A great option, especially when we want to play 4-4-2. Good luck #soudani 🤞 #mabrouk pic.twitter.com/Trv5w1CdxQ

— Olympiacos EU (@OlympiacosEU) September 2, 2020