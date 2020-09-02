سوداني يعود لتدريبات أولمبياكوس

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني، اليوم الأربعاء، عن عودة لاعبه الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، لتديربات الفريق.

وكشف أولمبياكوس، عبر حسابه الرسمي، عن عودة سوادني، بعد تعافيه من الإصابة الخطيرة التي أبعدته عن الميادين لمدة 6 أشهر.

واستحسن النادي اليوناني، عودة لاعبه الدولي الجزائري، التي تمنح الفريق حلول إضافية، خاصة عند اعتماده على خطة لعب بـ4-4-2.

وتمنت إدارة أولمبياكوس، حظ موفق للعربي هلال سوداني، بمناسبة عودته للتدريبات الجماعية للفريق، استعداد للموسم الجديد.