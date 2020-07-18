سوداني يعود لقائمة أولمبياكوس

تواجد الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني، ضمن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة أييك أثينا.

وكشف الحساب الرسمي لنادي أولمبياكوس، القائمة الموسعة التي اختارها المدرب، تحسبا للقاء الذي سيجمعهم غدا الأحد بنادي أييك أثينا، ضمن الدوري اليوناني.

وسجل إبن مدينة الشلف، عودته لهذه القائمة، بعد غيابه عنها لأزيد من 7 أشهر، بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

وتأتي عودة العربي هلال سوداني، بعد إجرائه لعملية جراحية، وخضوعه لفترة نقاهة طويلة، ليتزامن كل هذا مع ضمان ناديه لقب البطولة، في انتظار الحسم في كأس اليونان.