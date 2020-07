سوداني يعود لقائمة أولمبياكوس

وكشف الحساب الرسمي لنادي أولمبياكوس، القائمة الموسعة التي اختارها المدرب، تحسبا للقاء الذي سيجمعهم غدا الأحد بنادي أييك أثينا، ضمن الدوري اليوناني.

وسجل إبن مدينة الشلف، عودته لهذه القائمة، بعد غيابه عنها لأزيد من 7 أشهر، بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

وتأتي عودة العربي هلال سوداني، بعد إجرائه لعملية جراحية، وخضوعه لفترة نقاهة طويلة، ليتزامن كل هذا مع ضمان ناديه لقب البطولة، في انتظار الحسم في كأس اليونان.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με την ΑΕΚ. / The squad players selected ahead of the match against AEK FC. 🔴⚪️⚽️#Olympiacos #Slgr #Football #SquadList pic.twitter.com/wlVtQnhjS2

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 18, 2020