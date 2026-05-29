سوداني يعود لكرواتيا من بوابة هذا النادي

أعلن نادي كوستوشيا الكرواتي، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع الدولي الجزائري هلال العربي سوداني، خلال فترة الانتقالات الحالية، قادما من صفوف نادي ماريبور السلوفيني.

ويصل سوداني إلى نادي كوستوشيا بعد تجربة دامت ثلاث سنوات مع نادي ماريبور السلوفيني، حيث قدم مستويات مميزة وواصل تأكيد خبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية.

ويبقى اسم هلال سوداني مرتبطًا بشكل خاص بفترته الذهبية مع دينامو زغرب، إذ تحول إلى أحد أبرز نجوم الفريق بعدما سجل 86 هدفًا وقدم 55 تمريرة حاسمة خلال 197 مباراة، ليصنع لنفسه مكانة خاصة لدى جماهير النادي الكرواتي.

كما خاض الدولي الجزائري عدة تجارب أوروبية بارزة، حمل خلالها ألوان أندية معروفة على غرارفيتوريا غيماريش البرتغالي،أولمبياكوس اليوناني و نوتنغهام الإنجليزي.

للإشارة، حقق نادي نادي كوستوشيا، صعودا مستحقا من الدرجة الثالثة الكرواتية إلى الدرجة الثانية، بعد أن أنهى الموسم المنقضي في وصافة الترتيب برصيد 59 نقطة.