سوداني يفتخر بالشلف في اليونان

إفتخر الدولي الجزائري هلال سوداني بمسقط رأسه الشلف، في تصريحات لوسائل الإعلام اليونانية، بعد تألقه في جولة الاسبوع من الدوري.

وتحدث قائلا :”إرتدائي للقميص الذي يحمل رقم 2 هو عادة منذ أن كان في عمري 16 سنة”.

ليُواصل :”هذا الرقم يُمثل ترقيم ولايتي في الجزائر، ولذلك أحتفظ به دائما”

ليُضيف :”عندما كنت شابا مُنحت هذا الرقم لعدم توفر أرقام أخرى، ونظرا لتمكني من التسجيل وأنا أحمله فقط حافظت عليه”.

وأوضح المُهاجم مُتعدد المناصب في نهاية المطاف، بأنه يستهدف إسترجاع مُستواه بمرور الوقت، وهو العائد من إصابة خطيرة.

أشار في نهاية المطاف، أمله في تحقيق اللقب مع ناديه أوليمبياكوس، وإضافة تتويج جديد لرصيده الثري.

يُذكر بأن اللاعب المُعار من نوتينغهام فوريست، وقع على آداء قوي، أمس السبت، وسجل ثنائية أمام هيراكليون.