سوداني يقود ماريبور للإطاحة بمتصدر الدوري السلوفيني

قاد الدولي الجزائري هلال العربي سوداني فريقه ماريبور للإطاحة بمتصدر جدول ترتيب البطولة السلوفينية، أولمبيا ليوبليانا.

وعرفت المباراة المثيرة، مشاركة هلال العربي سوداني أساسيا، التي سجل فيها الهدف الوحيد، ليمنح فوزا مهما ينعش أماله في اختطاف الصدارة في قادم المواعيد.

كما استبدل إبن مدينة الشلف في الدقيقة 86 من عمر المباراة، التي عرفت فوزه ورفقائه بالثلاث النقاط، التي كانت كافية بتقليص الفارق إلى 3 نقاط فقط.