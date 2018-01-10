سوداني يكشف أهدافه مع زغرب في مرحلة العودة

الرياضة
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سوداني يكشف أهدافه مع زغرب في مرحلة العودة
بقلم كريم.تيغرمت

عبّر الدولي الجزائري العربي، هلال سوداني، عن سعيه لرفع رصيده من الأهداف، خلال مرحلة العودة من البطولة الكرواتية.

وصرح سوداني لموقع فريقه دينامو زغرب: “ككل مهاجم أريد رفع رصيدي من الأهداف في مرحلة العودة والمساهمة في تقدم فريقي”.

وأضاف: “لم أحدد عدد الأهداف التي أطمح لتسجيلها هذا الموسم، لكن أسعى لتقديم أفضل ما يمكنني في كل مباراة”.

وعن التحضيرا الشتوية التي يخوضها رفقة فريقه صرح سوداني: “لم أشارك في التحضيرات الصيفية لمشاركتي مع الخضر في تصفيات “الكان””.

وتابع: “أنا سعيد بخوض هذه التحضيرات منذ البداية مع فريقي، لأنها مهمة بالنسبة لي لإكمال بقية الموسم بأحسن مستوى”.

وبخصوص المهاجم الجديد الذي تم استقدامه هذا الميركاتو قال سوداني: “غافرانوفيك لاعب جيد أتمنى أن يقدم الإضافة وأن يتحمل الضغط”.

للإشارة توج مهاجم المنتخب الوطني، هدافا لمرحلة الذهاب في البطولة الكرواتية برصيد 11 هدفا.

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