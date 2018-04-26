سوداني يكشف عن وجهته المُستقبلية!

كشف الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، بأنه سيدرس كل الخيارات المُستقبلية المُتاحة له، وذلك مُباشرة بعد إفتتاح الميركاتو الصيفي القادم.

وصرح إبن الشلف لجريدة “جورناتي ليست” الكرواتية قائلا :”في حالة ماوصلني عرض مُحترم، فإني سأقوم بدارسته رفقة إدارة دينامو زغرب”.

ليواصل :”على كل حال، سنعمل على الوصول لإتفاق بشكل سريع، ومصيري يبقى في يد مُسيري الفريق، وعقدي لايزال مُستمرا لـ2020″.

وختم في هذا الشأن :”أشير بأني مُرتاح مع زغرب، وفي حالة مابقيت هنا، فإن ذلك سيكون أمرا جيدا بالنسبة لي”.