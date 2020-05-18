سوداني يكشف موعد عودته ويصدم “الهلال السعودي”

الرياضة
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سوداني يكشف موعد عودته ويصدم “الهلال السعودي”
بقلم أمير بهلول

أكد الجزائري “هلال سوادني”، نجم “أولمبياكوس” اليوناني، أنه لا يرغب في الرحيل بل يتطلع لعودته المحتملة شهر سبتمبر المقبل.

وقال “سوداني” خلال بث مباشر عبر الانستغرام: “أعتقد أن عودتني ستكون مع نهاية شهر أوت أو بداية سبتمبر كأقصى تقدير”.

وأضاف: “أتطلع لعودة قوية وهذا كل ما يهمني بعد الإصابة التي تعرضت لها، وأريد تشريف عقدي مع أولمبياكوس”.

وتابع: “بالنسبة للشائعات لم يصلني أي عرض بخصوص الهلال السعودي ولازلت مرتبطا بعد مع الفريق اليوناني”.

وختم كلامه: “سنرى ماذا سيحدث مستقبلا، أنا مركز على العودة بقوة فلقد اشتقت للتدريبات وللمباريات”.


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