سوداني ينافس نجوم الدوري السلوفيني على جائزة أفضل لاعب

دخل الدولي الجزائري هلال العربي سوداني قائمة أفضل اللاعبين لشهر أفريل في الدوري السلوفيني بعد تألقه الملفت للانتباه مع نادي ماريبور.

ونشرت الرابطة الوطنية للدوري السلوفيني، اليوم الثلاثاء، عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك صورة لـ 4 لاعبين، في الدوري المحلي بما فيهم إبن مدينة الشلف.

ويحتاج سوداني إلى تصويت من قبل متتبعيه و معبي مشواره الكروي التصاعدي، وهو الذي يعتبر أيقونة بمعنى الكلمة بعد تحقيق انطلاقته من الدوري الجزائري من بوابة أولمبي الشلف إلى مختلف الدوريات الأوروبية.