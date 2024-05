سوداني ينال الإعتراف مجددا في الدوري السلوفيني

حظي الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، لاعب نادي ماريبور، بالاعتراف في الدوري السلوفيني، نظيره مردوده طيلة شهر ماي الجاري.

وأعلن الموقع الرسمي للدوري السلوفيني، عن اختيار هلال سوداني، كأفضل لاعب عن شهر ماي في الدوري المحلي.

كما تأتي هذه الجائزة التي نالها الدولي الجزائري، بعد اختيار في وقت سابق، ضمن التشكيلة المثالية للدوري السلوفيني.

وأبدى العربي هلال سوداني، سعادته بهذه الجائزة، من خلال اعادة نشر هذا الخبر عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، معلقا: “أفضل لاعب لشهر ماي.. شكرا”.

Player of the month of may 💜🙏🏾 thank you https://t.co/Kp5yuNwxQi

— Hillal Soudani (@Hillal_Soudani) May 23, 2024