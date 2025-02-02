سوداني ينال الاعتراف مجددا في ناديه ماريبور

نال الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، اعترافا جديدا في ناديه ماريبور السلوفيني، نظير مردوده طيلة سنة 2024.

وكشفت إدارة نادي ماريبور، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، عن اختيار سوداني، كأفضل لاعب في الفريق لسنة 2024.

ونال ابن مدينة الشلف، أعلى نسبة تصويت، من طرف أنصار ناديه، ليتوج بهذه الجائزة، التي تعد اعترافا جديدا بمجهوداته.