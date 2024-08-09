سوداني يهدي التأهل لناديه ماريبور في دوري المؤتمر الأوروبي

قاد الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، أمس الخميس، ناديه ماريبور السلوفيني، للتأهل إلى الدور التصفوي المقبل من منافسة دزري المؤتمرات.

وشارك سوداني، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ماريبور، في هذه المباراة التصفوية التي استقبلو فيها نادي فويفودينا من صربيا.

وتمكن ابن مدينة الشلف، من انقاذ فريقه من فخ التعادل الإيجابي، بعد تمكنه من تسجيل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، مهديا الفوز لناديه ماريبور.

يذكر أن العربي هلال سوداني (37 عاما)، يعد من الركائز الأساسية لناديه ماريبور السلوفيني، بالنظر لخبرته وتجربته.