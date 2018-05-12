سوداني يهنىء زميله السابق في المنتخب الوطني

هنا الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، وميله السابق في المنتخب الوطني، عز الدين دوخة، بمناسبة انضمامه لنادي الرائد.

ونشر نجم نادي دينامو زغرب الكورواتي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، خص بها الحارس السابق للخضر عز الدين دوخة.

وكتب هلال سوداني، عبر تغريدته: “كل شيء مبروك حبيبي”، وأرفق هداف زغرب، تغريدته هذه، بالرسالة التي نشرها دوخة، في وداعه لنادي أحد.

يذكر أن عز الدين دوخة، انضم لنادي الرائد السعودي، لمدة موسمين، بينما يقترب سوداني، من مغادرة ناديه زغرب، نحوى أحد الأندية المهتمة بخدماته.