سوداني يواصل التألق ويُسجل هدفه الثاني في “الشامبيون شيب”

واصل النجم الدولي الجزائري “هلال العربي سوداني” تألقه بعدما سجل أمسية اليوم هدفه الثاني في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي رفقة فريقه “نوتينغهام فورست”.

وسمح “سوداني” لفريقه الجديد بالعودة بنقطة ثمينة من أمام فريق “ويغان أتلتيك” بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة ال91 بعد متابعته ركلة جزاء ضيعها زميله.

وشهد اللقاء الذي إنتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين في الجولة ال3 من “الشامبيون شيب” مُشاركة عدلان قديورة أساسيا قبل أن يُغادر في الدقيقة ال45 بسبب الإصابة.

بينما شارك المهاجم السابق لفريق “دينامو زغرب” الكرواتي في المرحلة الثانية للمرة الثانية على التوالي.