سوداني يوجّه رسالة للشعب الجزائري: “يرحم والديكم اتبعوا التعليمات”

وجّه لاعب الخضر، هلال سوداني، رسالة للشعب الجزائري طالبا إياه بتفادي الأنانية وتقديم المساعدة اللازمة للمحتاجين وبالأخص تطبيق القوانين.

وقال “سوداني” في تصريحاته لموقع “الفاف”: “يجب أن نكون متضامنين فيما بيننا، وأن نبتعد عن الأنانية وأن نفكر في بعضنا البعض”.

وأضاف: “يرحم والديكم.. علينا بالبقاء في المنزل واتباع كل التعليمات اللازمة، 14 يوم ليست بالشيء الكثير”.

وتابع: “كل واحد مسؤول على نفسه وعلى عائلته، ففي حالة عدم تطبيق التعليمات يمكن أن تسوء الأمور أكثر”.