سوداني يوجّه رسالة للشعب الجزائري: “يرحم والديكم اتبعوا التعليمات”

وجّه لاعب الخضر، هلال سوداني، رسالة للشعب الجزائري طالبا إياه بتفادي الأنانية وتقديم المساعدة اللازمة للمحتاجين وبالأخص تطبيق القوانين.
وقال “سوداني” في تصريحاته لموقع “الفاف”: “يجب أن نكون متضامنين فيما بيننا، وأن نبتعد عن الأنانية وأن نفكر في بعضنا البعض”.
وأضاف: “يرحم والديكم.. علينا بالبقاء في المنزل واتباع كل التعليمات اللازمة، 14 يوم ليست بالشيء الكثير”.
وتابع: “كل واحد مسؤول على نفسه وعلى عائلته، ففي حالة عدم تطبيق التعليمات يمكن أن تسوء الأمور أكثر”.
رسالة لاعب للمنتخب الوطني هلال سوداني للوقاية من فيروس كورونا
#وعينا_يحمينارسالة لاعب للمنتخب الوطني هلال سوداني للوقاية من فيروس كورونا
Publiée par FAF-Fédération Algérienne de Football sur Lundi 23 mars 2020
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