سوداني يوجّه رسالة للشعب الجزائري: “يرحم والديكم اتبعوا التعليمات”

الرياضة
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سوداني يوجّه رسالة للشعب الجزائري: “يرحم والديكم اتبعوا التعليمات”
بقلم أمير بهلول

وجّه لاعب الخضر، هلال سوداني، رسالة للشعب الجزائري طالبا إياه بتفادي الأنانية وتقديم المساعدة اللازمة للمحتاجين وبالأخص تطبيق القوانين.

وقال “سوداني” في تصريحاته لموقع “الفاف”: “يجب أن نكون متضامنين فيما بيننا، وأن نبتعد عن الأنانية وأن نفكر في بعضنا البعض”.

وأضاف: “يرحم والديكم.. علينا بالبقاء في المنزل واتباع كل التعليمات اللازمة، 14 يوم ليست بالشيء الكثير”.

وتابع: “كل واحد مسؤول على نفسه وعلى عائلته، ففي حالة عدم تطبيق التعليمات يمكن أن تسوء الأمور أكثر”.

رسالة لاعب للمنتخب الوطني هلال سوداني للوقاية من فيروس كورونا

#وعينا_يحمينارسالة لاعب للمنتخب الوطني هلال سوداني للوقاية من فيروس كورونا

Publiée par FAF-Fédération Algérienne de Football sur Lundi 23 mars 2020


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